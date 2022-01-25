Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın dikkatine! Meteoroloji verilene göre ilimizde; bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı, yerel olarak kuvvetli kar yağışları beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.