Sakarya Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 16 Mayıs gecesinden itibaren beklenen gök gürütlütülü sağanak yağışa karşı sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medyadan yaptığı uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; İlimizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu geceden (16 Mayıs Salı) itibaren yerel olarak kuvvetli olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karışı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.