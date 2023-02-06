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Sakarya Valisi, deprem bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında İçişleri Bakanlığı Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye illerine geçici mülki idari amir görevlendirmeleri yaptı. Bu çerçevede bakanlık Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı da deprem valisi olarak görevlendirerek Kahramanmaraş'a gönderdi.

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