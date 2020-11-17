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Sakarya Valisi Kaldırım uyardı: “Tedbirlere uymazsak daha ağır tedbirler gelecektir”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehir genelinde artan korona virüs vak’alarına dikkat çekerek sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, “Tedbirlere uymazsak daha ağır tedbirler gelecektir” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehir genelinde artan korona virüs vak'alarına dikkat çekerek sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, “Tedbirlere uymazsak daha ağır tedbirler gelecektir” ifadelerine yer verdi.


Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgın için alınan tedbirlerin uygulanma konusuna dikkat çekerek salgın tehdidinin devam ettiğini sosyal medya hesabından bir kez daha açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, salgının sürecinde alınan tedbirlere uyulmadığı sürece daha ağır tedbirler alınacağını vurguladı. Kaldırım yaptığı açıklamada, “Kıymetli Sakaryalılar. Salgın, sağlığımızı ve ilimizi tehdit etmeye devam ediyor. Tedbirlere değil virüse direnmeliyiz. Tedbirlere uymazsak daha ağır tedbirler gelecektir. Salgınla mücadeleyi hepimizin görevi, sorumluluğu ve kul hakkı olarak görmedikçe salgını durduramayız” ifadelerine yer verdi.

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