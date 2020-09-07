Sakarya Valisinden fındık toplarken gülümseten diyalog

Fındık hasadı için çeşitli illerden Sakarya'nın Kocaali ilçesine gelen vatandaşları ziyaret edip onlarla birlikte fındık toplayan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile dayıbaşı olarak tabir edilen vatandaşın arasında geçen samimi diyalog dikkatlerden kaçmadı. Vali Kaldırım ile fındık işçileri arasında geçen sohbet, Türkiye'nin gündemine oturan talihsiz olayın bir abartıdan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan ve bazı sosyal medya platformlarında, ‘Mevsimlik işçilere saldırı' ile gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin fındık bahçesi sahibi ile yaşanan tartışma sonrası bölgeyi terk ettikleri gerçeği ortaya çıkmıştı. Saldırıya maruz kalan vatandaş ile bölgede çalışan diğer mevsimlik tarım işçileri de yaptıkları açıklamada, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı' olarak gösterilen durumu kabul etmediklerini, yöre halkı ile aralarının çok iyi olduğunu fakat tartışmanın yaşandığı işverenlerin sorunlu olduğunu dile getirmişlerdi.

Olayın iç yüzü ortaya çıktı, huzur bozma çabaları akamete uğradı

Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi'nde yaşanan ve ülke gündemine oturan olayın iç yüzü ortaya çıkınca, bazı basın yayın organları tarafından sosyal medyada bir etnik ayrımcılık şeklinde Türk-Kürt kavgası şeklinde sunma ve buradan toplumsal ayrımcılık, bir fitne oluşturmaya çalışmaları çabaları da boşa çıktı. Yıllardan beri Doğu illerinden fındık toplamak için Sakarya'ya gelen işçiler ile bölgedeki vatandaşlar arasında aile gibi bir bağın kurulduğu bölgede, münferit ve hiçbir şekilde tasvip edilmeyen olaylar üzerinden genelleme yapılarak ülkedeki huzur iklimi bozma çabaları adeta dün olduğu gibi bugün de akamete uğradı.

Vali Kaldırım bölgedeki işçilerle fındık topladı

Fındık işçilerinin darp edildiği iddialarının gündemde olduğu sırada Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, eşi ile birlikte talihsiz olayın yaşandığı Kocaali ilçesine giderek fındık bahçelerinde çalışan mevsimlik işçileri ziyaret etti. Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana'dan fındık hasadı için gelen işçileri ziyaret eden Vali Kaldırım, sohbet ederek işçiler ile birlikte fındık topladı. Batman'lı dayıbaşı diye tabir edilen Mustafa isimli vatandaş ise Vali Kaldırım'ın fındık toplamasını beğenmedi. Bu esnada Vali Çetin Oktay Kaldırım ile dayıbaşı Mustafa arasında geçen samimi diyalog dikkatlerden kaçmadı. Batman'lı dayıbaşı Mustafa'nın, “Sayın Valim, sana yevmiye yok” diyerek gülümseten sohbetini Vali Kaldırım ise sosyal medya hesabından, ‘Aşının peşinde koşan, alın teri döküp ekmeğini kazanan işçi kardeşlerimizin gününe ortak olduk, dertlerini dinledik... Alın teriyle ekmeğini kazanan herkes başımızın tacıdır' diyerek paylaştı.