Sakarya YÖS-2021 sınavı başarıyla tamamlandı

Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı, Sakarya YÖS'ü yurt içi ve dışında pandemi şartlarının olumsuz koşullarına rağmen 12 Haziran 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi.

Sakarya YÖS-2021 sınavı, yurt içinde İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Ankara, Sakarya, Mersin ve Van'da; yurt dışında ise Pakistan (İslamabad ve Lahor), Özbekistan (Taşkent), Arnavutluk (Tiran), Tanzanya (Zanzibar), Katar (Doha), Azerbaycan (Bakü) ve Somali (Mogadişu ve Hargeisa)'deki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda 5 binden fazla adayın ter döktüğü Sakarya YÖS-2021 sınavı, pandemi önlemleri çerçevesinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu yıl ilk defa sınavın gerçekleştirildiği Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Arnavutluk ve Katar'da ilerleyen döneme ilişkin olası iş birlikleri resmi kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ele alındı. Sakarya Üniversitenin uluslararasılaşmasına ve uluslararası etkinliğine önemli katkıları olan Sakarya YÖS sınavı sonuçlarının 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.