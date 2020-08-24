Sakarya YÖS sınavı başarıyla tamamlandı

Sakarya YÖS sınavı, yurt içinde Sakarya, İstanbul, Ankara ve Mersin; yurt dışında ise Tanzanya, Somali'deki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle sınav öncesi ve süresince önlemler sıkı şekilde alınarak öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Toplamda 4 bine yakın adayın katıldığı Sakarya YÖS sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı. Böylece Sakarya Üniversitesi kendi imkanları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında ilk YÖS sınavını gerçekleştirerek Türkiye'de YÖS sınavı yapan üniversiteler arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarının 29 Ağustos 2020 tarihinde açıklanması planlanıyor.