Sakarya Ziraat Odaları Başkanı Bayraktar: "Fiyatların düşük olması üreticimizi mısır üretiminden uzaklaştıracaktır"

TMO'nun açıkladığı mısır alım fiyatlarını değerlendiren Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, açıklanan fiyatlarla üreticinin üretimde kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ve çiftçiler, mısır taban fiyatları, mısır maliyetleri, mısır fiyatları ve üreticilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Karasu Çevre yolu üzerinde bulunan bir mısır tarlasında yapılan basın açıklamasına siyasi parti temsilcileri ve yetkilileri, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. Toplantıda konuşan Bayraktar, giderlerinin yüzde 100'e varan artışla karşılaştığı dönemde TMO'nun alım fiyatının beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Açıklanan fiyatların beklentilerin altında olduğunu söyleyen Sakarya Ziraat Odaları Başkanı Bayraktar, “Tarım Bakanımız tarafından açıklanan TMO'nun 14 rutubet bin 150 TL fiyatı üreticimizde büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bir önceki yıla göre üretim yapmak için bütün giderler yüzde 70 ile yüzde 100 arasında artarken taban fiyatın yüzde 21 oranında arttırılması üreticimizin son derece üzmüş ve tepkisine sebep olmuştur. Serbest piyasadaki alıcı durumunda olan sanayici ve tüccarların daha iyi bir fiyatla piyasaya girerek alım yapması beklenirken onlarında TMO'nun açıkladığı fiyatı fırsat bilerek alım yapmaya başladığına şahit olduk. Bölgemizin mısırı rutubetli olduğu için 30 rutubet mısır fiyatları serbest piyasada kesintiler düşüldükten sonra net 840 TL ile 850 TL fiyat aralığında başladı. Sonraki günlerde TMO'nun ilimizde alım yapmaması neticesinde üreticinin tamamen serbest piyasaya mahkum edilmesiyle fiyatlar her iki günde bir düşürülerek bugün itibari ile 30 rutubet mısır için 800 TL'ye gerilemiştir” dedi.