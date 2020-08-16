Sakarya'da 1 haftada silahlı kavgalarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da son 1 hafta içerisinde meydana gelen silahlı kavgalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi de yaralandı.

Sakarya'da son 1 hafta içerisinde meydana gelen ve silahların çekildiği 4 farklı olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Meydana gelen olaylardan kısa bir süre sonra yakalanan 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeş nişanı kana buladı, ağabeyi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü

7 Ağustos Cuma gecesi saat 23.30 sıralarında Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde S.Ç. (29) isimli şahıs eski nişanlısının nişanını basarak; tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. (24) ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.'nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek bir otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2'nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında yakalanan ağabey M.Ç. ile nişanı kana bulayan S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Akrabalar arasında arazi sınırı anlaşmazlığı

13 Ağustos Perşembe günü saat 22.45 sıralarında gece saatlerinde Erenler ilçesi Değirmendere Tepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla sözlü tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Tarafların birbirine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralanmıştı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Gökhan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan taraflar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşanmış, bölgeye sevk edilen polis ekiplerince olay, daha fazla büyümeden müdahale edilmişti. Akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayda ‘Kasten yaralama/Öldürme' suçlarından gözaltına alınan M.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Komşu dehşeti

14 Ağustos Cuma günü ise, Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 74 yaşındaki H.K., komşuları olan 57 yaşındaki Hayati Aydemir ile 75 yaşındaki Selahattin Aydemir'i silahla vurmuştu. Saldırgan otomobille olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ağabey ve kardeş, ambulanslar ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağabey Selahattin Aydemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Baba ve babaannesini fındıklık tarlası sınır anlaşmazlığı yüzünden vurdu

Dün Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi üzerinde meydana gelen son olayda ise, 26 yaşındaki E.G. isimli şüpheli, fındıklık tarlası anlaşmazlığı sebebiyle tartışmaya başladığı 48 yaşındaki babası Ömer Güneş ile tartışmayı ayırmak isteyen 82 yaşındaki babaannesi Rahime Güneş'i av tüfeği ile vurarak yaraladı. Baba Ömer Güneş, tüfekten çıkarak göğsünün alt kısmına isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ diz kapağına gelmesi sonucu yaralanan 82 yaşındaki babaanne Rahime Güneş ise ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesine götürüldüğü esnada hayatını kaybetti. Olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.