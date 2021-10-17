İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adatepe'de bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. G.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.K., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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