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Sakarya'da 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaali ilçesi Yalpankaya Mahallesinde bir eve ‘Satmak için esrar maddesi imal etti' iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyona Narkotik tim köpeklerinin de katıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kök kenevir bitkisi, 10 kilo 115 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonucu bir kişi gözaltına alındı.

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