Sakarya'da 10 kilo 558 gram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo 558 gram skunk maddesi, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i adli kontrol cezası alırken, diğer 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.