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Sakarya'da 10 kilo 558 gram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 10 kilo 558 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo 558 gram skunk maddesi, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i adli kontrol cezası alırken, diğer 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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