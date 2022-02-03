Sakarya'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 10 tutuklama

Sakarya'da polis ekiplerince ocak ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 60 operasyonel faaliyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan 60 operasyonel faaliyette 59 şahıs yakalandı. 30 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 32 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Şahısların ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında 9 kilo 888 gram esrar, 72 adet extacy uyuşturucu hap, 947 gram bonzai, 332 gram metamfetamin, 43 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç, 3 adet tabanca, 3 tüfek ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.