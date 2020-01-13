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Sakarya'da 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Köprüsü altında meydana gelen cinayetin zanlısı olaydan tam 10 yıl sonra jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Köprüsü altında meydana gelen cinayetin zanlısı olaydan tam 10 yıl sonra jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 08 Ocak 2010 tarihinde Nurcan Bal (41) isimli şahsın ailesi, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp şahıs Bal'ın cansız bedeni ise, Doğancılar Mahallesi mevkiinde Sakarya Nehrinde balık tutmaya giden E.E. isimli kişi tarafından nehrin kıyısında çalılıklar içinde görüldü. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Nurcan Bal'ın cansız bedeninin çıkartılması için Sakarya Valiliği Sivil Savunma Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliğinden yardım istedi. Arama kurtarma ekiplerince olayın gerçekleştiği tarihte bot yardımı ile çıkarılan şahıs üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerde; 4 aydır kayıp evli ve iki çocuk babası olan 41 yaşındaki Nurcan Bal'a ait olduğunu belirledi.


Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda 'Kasten Öldürme ve Tehdit' suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü M.T. gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.T., Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna gönderildi.

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