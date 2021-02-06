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Sakarya'da 109 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Sakarya’da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 109 şişe gümrük kaçağı içki, 38 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirdi.

Sakarya'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 109 şişe gümrük kaçağı içki, 38 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı içkiye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 109 şişe gümrük kaçağı içki, 38 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

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