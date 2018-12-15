Sakarya'da 12 evi soyan hırsızlar yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen 12 farklı ikamette yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekiplerinin başlattıkları operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 12 farklı ikametten hırsızlık olayları ile alakalı geniş çaplı çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada iki kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, evlerde yaşanan hırsızlığın G.T., ve O.C., tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. iki şüpheli fazla kaçamadan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla alakalı yakalanan şahıslar Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.