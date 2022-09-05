Sakarya'da 14 bin güneş paneli ile enerji üretilmeye başlanılacak

Yüce, “Güneş panellerini yerleştireceğimiz sehpaların kurulumunu tamamladık, 14 bin güneş panelinin ilk kısmı şehrimize ulaştı, montaja başlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karaman'da 55 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan'dan çalışmaların son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, güneş panellerinin yerleştirileceği sehpaların hazır olduğunu, panellerin ilk kısmının bölgeye geldiğini ifade ederek, montajların başlayacağını müjdeledi. Yüce, 14 bin güneş paneli ile Sakarya'da ilk kez güneşten enerji üretmeye başlayacaklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Başkan Ekrem Yüce, projenin Sakarya'nın yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir soluk olacağını ifade ederek, “55 bin metrekarelik alanda bölgenin en büyük güneşten enerji üretecek tesisini kuruyoruz. Kurulu gücü 5 MW (megawatt) olacak santral ile yıllık 4 bin hanenin tüketimine denk enerji üreteceğiz. Güneş panellerinin yerleştirileceği sehpaların montajını tamamladık. Panelleri yerleştirmeye kısa süre içerisinde başlıyoruz. Ardından gerekli bağlantıları yapacak ve üretime geçeceğiz. Öz kaynaklarımızla şehrimize kazandırdığımız bu özel yatırım İnşallah kısa süre sonra devreye girecek” dedi.

Her alanda üretim kültürünü tesis etmek için önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Yüce, “Ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminde çok büyük atılımlar yaşanıyor. Biz de Sakarya'da ülkemizin milli enerji politikalarına katkı sunmak için gayretle çalışıyoruz. HES'lerle, Katı Atık tesisimizle elektrik üretiminin yanında şimdi de güneş enerjisinden üretimi de başlatıyoruz. Hamdolsun ülkemizin iklim koşulları, şehrimizin coğrafi konumu da bu üretimlerde bize avantaj sağlıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimiyle de tasarruf sağlıyoruz ve şehrimize yatırım yapmak için yeni kaynaklar oluşturmuş oluyoruz. Bu güzel gelişmeyi hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.