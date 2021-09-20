Sakarya'da 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağına ulaşıldı

45 yıllık su hasretinin bittiği Hendek Dereköy'den seslenen Başkan Yüce, “Gece gündüz çalışarak 2 yılda 10 ilçede 30 farklı noktada 146 bin kişinin ihtiyacını görebilecek seviyede içilebilir kaynağa ulaştık. Doğal cennetlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek için arayışımız devam edecek” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, alternatif su kaynakları noktasında başlattığı sondaj çalışmalarında mutlu sona ulaştı. 2 yıllık süreçte 10 farklı noktada yapılan sondajlarda yaklaşık 146 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak kaynak bulundu. SASKİ tarafından oluşturulan uzman ekip, şehirde Akyazı, Geyve, Hendek, Karasu, Erenler, Kaynarca, Kocaali, Taraklı ve Pamukova olmak üzere 10 ilçede sondaj çalışmaları yürüttü. Derinliği 60 ile 200 metre arasında değişen sondajlar yapıldı. 30 mahallede toplamda 370 litre/saniye kapasiteye sahip kaynaklardan alınan numuneler, laboratuvarda incelendi ve suyun içilebilir olduğu tespit edildi.

"Gündüz gece çalıştık, 2 yılda 10 ilçede su kaynağı bulduk"

Hendek Dereköy'de alternatif su kaynağına ulaştıkları müjdesini veren Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal kaynaklarına sahip çıkmak adına alternatif içme suyu arayışlarımızı gündüz gece çalışarak sürdürdük. 2 yılda toplamda 10 ilçede yaptığımız sondaj çalışmalarından başarılı sonuçlar aldık ve suya ulaştık. Tamamına bakacak olursak, inceleyip onayladığımız bu kaynaklar 146 bin vatandaşımızın su ihtiyacını karşılayabilir seviyede. Sondajını yaptık ve bu noktalarda suyumuz gürül gürül akıyor. Gerekli alt yapıyı oluşturduğumuzda suyu şehrin dört bir yanına taşıyabileceğiz. Bu sayede doğal cennet olan Sapanca Gölümüz, Akçay Barajı'mız, akarsularımıza da nefes aldırmış olacağız. Doğal cennetlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek için arayışımız devam edecek” dedi.

"Dereköy'de 45 yıllık su hasretine son verdik"

Su kaynağına ulaşılan son nokta olan Hendek Dereköy'de 45 yıllık hasretin son bulduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Kaynak suyumuz hayırlı olsun. Sadece Dereköy'de 2 bin vatandaşımızın su ihtiyacı karşılanmış ve 45 yıllık özlem bitmiştir. Emeği geçen SASKİ Genel Müdürü ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu noktada iletim hattı yapılacak, elektrik hattı çekilecek ve trafo yerleştirilecek. Takriben 1 milyon TL'lik bir masraf olacak. Artık Dereköy'de sus sorunumuz bitmiş olacak. Vatandaşlarımız doya doya sularını içecekler. Su gayet berrak, tamamen içilebilir özelliğe sahip. Hemşerilerimiz kana kana içebilir. Şu anda 10 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmanın devam ettiği 5 noktada sondaj tamamlandı” diye konuştu.

"Sakarya'da kuraklık tehdidi yaşayan kaynaklara nefes oldu"

Başkan Ekrem Yüce'nin sondaj sahasında verdiği teknik bilgiye göre su kaynağının 146 bin Sakaryalının su ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu öğrenildi. Altyapı çalışmaları sonrasında su kaynağı çıkarıldığı bölgedeki vatandaşlara ulaştırılacak. Su, ihtiyaç halinde kaynaktan şehrin diğer ucuna kadar verilebilecek. Büyükşehir'in yaptığı başarılı sondajla birlikte şehrin doğal kaynağı Sapanca Gölü ve Akçay Barajı büyük ölçüde rahatlayacak. Kent genelinde devam edeceği belirtilen sondaj çalışmaları, son yıllarda kuraklık tehdidi yaşayan doğal kaynakların yok olma riskini azaltacak.