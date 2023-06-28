İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da 153 acemi kasap hastanelere başvurdu

Sakarya genelinde kurban keserken yaralanan toplam 153 acemi kasap şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları tarafından çeşitli yerlerinden yara aldı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu. Kurban keserken yaralanan toplam 153 vatandaş, şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi.

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