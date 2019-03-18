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Sakarya'da 18 Mart programı gerçekleşti

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü Sakarya'da düzenlenen törenle bi tören düzenlendi.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesiyle bir program düzenlendi. Serdivan ilçesindeki bulunan Sakarya Şehitliğinde gerçekleşen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti.



Gerçekleşen törende konuşan Personel Üsteğmen Mehmet Akif Cenk, "Şehitlerimizi andığımız bu kutsal günde ruhlarının huzur içinde olduğunu biliyoruz. 251 bin 309 şehit vererek kazandığımız bu büyük zaferi kutlarken, 500 bine yakın düşmanı yok ettiğimiz bu toprakların ve onun için canını veren aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından Vali Nayir'in şehitlik anı defterini imzaladığı tören, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesiyle devam etti. Program sonrasında Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakan Sakarya Valisi Nayir ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.

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