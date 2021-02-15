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Sakarya'da 180 kişilik ekip karla mücadele ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 180 kişilik ekip, yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler, devam eden yoğun kar yağışında 83 iş makinesi ve 180 kişilik ekiple kapalı olan mahalle yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz kapalı olan mahalle yollarında ulaşımların aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde kapalı olan 65 mahalle yolundan 51 tanesi ulaşıma açıldı. Olası buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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