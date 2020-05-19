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Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.


Korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törene; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Saat 10.30'da çelenk sunmayla başlayan program, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

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