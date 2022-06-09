Sakarya'da 2 ayrı operasyon: 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin ise H.A. ve C.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.