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Sakarya'da 2 kadın termal tesisteki odalarında silahla öldürüldü

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 2 kadın odasında silahla öldürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 2 kadın odasında silahla öldürüldü.


Olay, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste kalan 2 kadın odalarında silahla öldürüldü. Olayın adından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri termal otellerin bulunduğu ilçeye giden yolları kapatarak araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.


Kadınları öldüren zanlının kaçabileceği güzergahlar üzerine önlemler alınıyor.

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