Sakarya'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında tamamen alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre mahalle üzerinde bulunan ve Z.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ilgili inceleme başlatıldı.