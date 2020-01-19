İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da 2 katlı evi soymak isteyen hırsız suçüstü yakalandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden ev sahibi Ş.R.'ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören jandarma ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.