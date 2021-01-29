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Sakarya'da 22 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini alan Sakarya polisi, durdukları 2 araçta 15 kilo esrar ve 22 bin 414 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, M.K. ve M.A. isimli iki yabancı uyruklu şüphelinin aracını durdurdu. 2 araç içerisinde yapılan aramada, 15 kilo 500 gram esrar ve 22 bin 414 adet captagon maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıslar ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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