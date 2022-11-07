Sakarya'da 23 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede operasyonlarını hızla sürdüren ekiplerce 23 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekiplerin başarılı operasyonunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Kökünü kurutana kadar uyuşturucuyla mücadeleye devam. Narkotik ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışma neticesinde; 23 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.