Sakarya'da 3 apartman daha karantinaya alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç apartman, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Üç ayrı mahallede bulunan apartmanlarda ikamet eden 20 kişi karantina altına alındı.

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantının gündeminde Karasu'da bulunan üç apartman yer aldı. Buna göre, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla üç apartman karantinaya alındı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi Parlak Apartmanı adresinde ulunan binada korona virüs salgınının kontrolü açısından hane karantinası uygulandı. Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi adresinde bulunan bina ise, beş gün süreyle hane karantinasına alındı. Ayrıca İncilli Mahallesi 623. Sokak adresinde bulunan binada da dört gün süre ile hane karantinası uygulandı. Apartmanlarda ikamet eden toplamda 20 kişi karantinaya alındı.

Alınan karar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.