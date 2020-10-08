Sakarya'da 3 kilo 406 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Arifiye ilçesinde H.G. isimli şahsa ait ikamete yapılan operasyonda satışa hazır 3 kilo 406 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.