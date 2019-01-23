Sakarya'da 3 kilogram 240 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 3 kilogram 240 gram kubar esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan istihbarı çalışmalar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri ve Jandarma KOM Şubeye bağlı Narkotik Timleri Karasu ilçesi Kızılcık mahallesinde ikamet eden İ.K., ve M.K'ye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Yapılan aramada İ.K'nin ikametinde 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli İ.K'nin farklı bir adreste oturan babası M.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 kilogram 240 gram kubar esrar ele geçirildi. İ.K. isimli şahıs, babasının ikametinde bulunan esrarın kendisine ait olduğunu söyledi.

İ.K., isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra şahıs adliyeye sevk edildi.