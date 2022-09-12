Sakarya'da 3 milyar TL'lik imza: Dev altyapı yatırımı ve bisiklet yolu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, meclis toplantısında yaptığı konuşmada ‘vites artırdık' mesajı verdi. Ağustos'ta protokolü imzalanan 3 milyar TL'lik Darıçayırı Barajı, Kaynarca'nın doğasını ve çevresini koruyacak 120 milyon TL'lik altyapı ve arıtma tesisi yatırımı ile Sapanca Gölü'nün tüm çevresini bisiklet turuna açacak 37 kilometrelik bisiklet yolu projesi şehrin yarınları için önemli bir rol oynayacak. Başkan Yüce, “Bugün attığımız bu adımları, gelecek nesiller teşekkürle, minnetle hatırlayacak. Bu şehrin geleceği için gündüz-gece çalışmaya ve daha güzel bir Sakarya için tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı SGM'de gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce başkanlık ederken meclis üyeleri, ilçe komisyon başkanları ve grup sözcüleri hazır bulundu. Mecliste söz alan Başkan Ekrem Yüce, Ağustos ayında ve özellikle son dönemde Sakarya'nın geleceği için hayata geçirilen önemli projelerden bahsetti. Kültürel değerlerin yoğun şekilde yansıtıldığı, vatandaşların konser ve organizasyonlarda buluştuğu Ağustos ayında MTB Dünya Kupası, Bisiklet Festivali, 90'lar Festivali, Sakarya EXPO ile Sakaryalıların güzel hatıralar biriktirdiğini ifade eden Yüce, şehirde kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Yüce, konuşmanın başlıkları arasında Ağustos ayında, 30 günlük kısa bir süre içinde önemli 3 projeye imza attıklarını anlattı. Yüce, enerjiyi üretecek ve şehrin içme suyu geleceğini garanti altına alacak 3 milyar TL'lik Darıçayırı Barajı projesi, kuzey bölgesinin doğasını ve çevresini koruyacak 120 milyon TL maliyetli Kaynarca Altyapı ve Arıtma Tesisi projesi ile Sapanca Gölü'nün tüm çevresini bisikletle dolaşabilme imkânı sunacak bisiklet yolu projesinin detaylarına yer verdi. Atılan bu adımların şehrin geleceği için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Yüce, “Bu projelerimizle attığımız önemli adımları gelecek nesiller teşekkürle, minnetle hatırlayacak” dedi.

“Darıçayırı Barajı tarihi bir yatırım olacak”

Darıçayırı'ndaki projenin tarihi bir çalışma olacağını belirten Yüce, “Günden güne gelişen şehrimizin kuzey bölgesinin içme suyu ve kullanma suyunun temini için Karasu İlçesi, Darıçayırı deresi üzerine temelden 70 metre yüksekliğinde olacak Darıçayırı Barajı inşa edilecektir. Saniyede binde 200 litre su alınacak olan bu baraj ile birlikte suyun gücünden yararlanarak tükettiğimiz elektriği üretmek maksadıyla yılda 6 milyon kilowatt enerji üretecek Hidroelektrik Enerji Santrali de kurulacaktır. Temin edilen bu suyun vatandaşlara ve sanayi tesislerine uluslararası içme suyu standartlarında arıtılarak iletilmesini sağlayacak olan İçme suyu Arıtma Tesisi ve toplam 62 km uzunluğunda İsale Hatları da yapılacaktır. Küresel iklim değişikliği neticesinde taşkın ve sel tehlikesinin daha da arttığı günümüzde, inşa edilecek bu baraj ile havzadaki yerleşimlerin taşkından korunması da sağlanmış olacaktır. İnşa edeceğimiz; baraj gövde ve yardımcı yapıları, içme suyu arıtma tesisi, HES, içme suyu isale hattı, içme suyu depoları, terfi merkezleri, göl rezervuar alanı ve isale hattı güzergâhları kamulaştırma bedelleri ile projenin toplam maliyeti 3 Milyar TL'dir. Toplam maliyetini 4 yılda amorti edecek olan bu büyük yatırım ile hemşerilerimize ve sanayi tesislerine sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli içme suyu ve kullanma suyu temin etmenin yanı sıra amortisman süresi sonrasında Büyükşehir Belediyemize yıllık 750 milyon TL gelir sağlayacağız. Bu tarihi bir yatırım olacak” diye konuştu.

“Sapanca Gölü'nün tüm çevresine bisiklet yolu”

Kaynarca'daki 120 milyon TL'lik altyapı yatırımının 18 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini kaydeden ve Sapanca Gölü'nü çepeçevre saran, her noktasını bisikletle dolaşmaya imkan sağlayacak projeyi anlatan Yüce, “Sakarya'mızın sekizinci arıtma tesisi olan; 10 bin metrekarelik alandaki Kaynarca atık su arıtma tesisiyle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattının 1. kademesini 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdik. İlerleyen yıllarda nüfusa bağlı olarak 2. kademe inşasını da gerçekleştireceğiz. Tesisimiz günde 3 bin metreküp atık su arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahiptir. Kaynarca Arıtma Tesisinde kullanacağımız son teknoloji cihazla ile bölgenin atık sularını en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edeceğiz. Kaynarca'mız için önemli olan bu projemizin toplam maliyeti 120 Milyon TL'dir. Sakarya'mız, dünyadaki Bisiklet Dostu Şehir unvanına sahip olan sayılı şehirlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, Bisiklet yolu ağı hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. 1.Etap, 2. Etap ve 3. Etap tamamlandığında toplam 37,5 km lik bisiklet yolu hattımız bitmiş olacak. 3 etaptan oluşan bisiklet yollarımız Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nden başlayarak. Çark Deresi, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, -Sakarya Park, Vagon Park, gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölüne ulaşacak ve Kocaeli il sınırına kadar uzanmış olacaktır. Komşu ilimiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 kilometrelik hattını tamamladığında sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizde diğer hattı tamamlayacağız. Projemizin son iki etabı tamamlandığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çizdiği Anadolu Koridoru Bisiklet Yolu şehrimizin bisiklet yolları ile kesişecek olup ülkemizde bir ilk olan; yerel bisiklet yolları ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak. Gerçekleştireceğimiz bu bisiklet yolu hattı ile Türkiye' de bir ilke daha imzamızı atacağız inşallah” şeklinde konuştu.

“Kültürle, sanatla, eğlenceyle dolu bir Ağustos”

Ağustos ayında konserden yarışa, nostaljik etkinliklerden EXPO'ya kadar birbirinden harika programlarla geçtiğini kaydeden Başkan Yüce, “Dolu dolu geçirdiğimiz Ağustos ayı içerisinde ki çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu sene de Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Uluslararası Bisiklet Festivalini 12-28 Ağustos tarihleri arasında Sakarya'mızda gerçekleştirdik. Şampiyonada 4 gün boyunca devam eden Expo alanlarımızı kurduk. Misafirlerimiz bu alanlar sayesinde Sakarya'mızın geleneksel ürünlerinin sergilendiği bölümlerde, geleneksel el sanatlarımızdan örnekleri ve hem Sakarya kültürünü hem de ülkemiz kültürünü gösterdik. Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde yediden yetmişe hemşerilerimizle buluştuk. Sakarya'mıza kazandırdığımız Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları tesisimiz tam 260 dönüm arazi üzerinde 850m drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti, 2000m uzunluğunda Off-road ve motokros pisti, servis alanları, tribünler ve sosyal tesis ile motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisidir. 30 araç ve 60 pilotun 14 takım ile katıldığı Türkiye Offroad Şampiyonasının 5. Ayak Sakarya yarışlarına ev sahipliği yaptık. ; PSB Anatolia Fuarı ile sadece geniş bitki profiline değil, iş makinelerine ve ekipmanlarına, sulama sitemlerine, saksı ve üretim materyallere, kent ve bahçe mobilyalara, çocuk oyun gruplarına gibi en yeni ürünlere kolayca ulaşabildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak dünyayı misafir ettiğimiz ve 40 bini aşkın misafiri ağırladığımız bir etkinliğimizi daha gerçekleştirdik. Bugün attığımız bu adımları, gelecek nesiller teşekkürle, minnetle hatırlayacak. Bu şehrin geleceği için gündüz-gece çalışmaya ve daha güzel bir Sakarya için tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Meclis gündemi

Büyükşehir Eylül Meclis Toplantısı'nda ilave 7 gündem ile birlikte 65 madde karara bağlandı. 1 ile 14. madde arası İmar ve Bayındırlık, 15 ile 18. madde arası da Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. 19 ile 48. madde arasında kalan 30 madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60 ve 63 oy birliğiyle kabul edildi. 53, 54 ve 62. madde Plan ve Bütçe komisyonuna, 55 ve 56. maddeler Hukuk komisyonuna, 61, 64 ve 65. madde ise İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi.