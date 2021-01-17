Sakarya'da 3 sağlık çalışanı yayla yolunda mahsur kaldı

Sakarya'da gezmek için gittikleri Karagöl mevkiinde yoğun kardan dolayı mahsur kalan 3 sağlık çalışanı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Taraklı Karagöl Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sağlık çalışanı olarak görev yapan M.A, M.O. ve M.Y., Akyazı'da bulunan yazlıklarından Karagöl Yaylası'na geçmek isterken yoğun kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. M.A'nın jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine AFAD ekipleri ve Taraklı Belediyesine konuyla ilgili bilgi verildi. Mahdumlar Mahallesi Muhtarı Harun Gündüz'e ait iş makinası ile jandarma ekipleri Karagöl mevkiine çıkarak, mahsur kalan 3 sağlık çalışanını kurtardı. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.