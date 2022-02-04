Sakarya'da 3 ton 441 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince Ocak ayı içerisinde kaçakçılık ve organize sıç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 14 milyon 707 bin 800 adet boş makaron, 3 ton 441 litre karışımlı akaryakıt ve sahte 9 bin 750 TL ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 34 operasyonel faaliyette 36 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 milyon 707 bin 800 adet boş makaron, 3 ton 441 litre karışımlı akaryakıt, 1,4 litre sahte alkollü içki, 318 paket gümrük kaçağı sigara, 82 paket nargile tütünü, 20 kilo açık kıyılmış tütün ve sahte 9 bin 750 TL ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.