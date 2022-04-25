İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çoban (31) ile E.T. arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T., silahla Çoban'ı vurarak yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, E.T. ve R.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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