Sakarya'da 396 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler Şeker Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda her biri 1,5 litre 396 şişe gümrük kaçağı şarap ve mükerrer kullanıldığı değerlendirilen 79 adet şarap kapşonu ele geçirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.