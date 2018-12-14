İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da 396 şişe kaçak içki ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 396 şişe gümrük kaçağı içki ve 79 adet şarap kapşonu geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler Şeker Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda her biri 1,5 litre 396 şişe gümrük kaçağı şarap ve mükerrer kullanıldığı değerlendirilen 79 adet şarap kapşonu ele geçirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.