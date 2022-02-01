İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 2 ayrı çalışmada, Bekçilerin ‘dur' ikazlarına uymayan araç, takip sonucunda yakalandı. Araç içerisindeki 2 şahıs üzerinde 45 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Diğer bir çalışmada ise 4 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 180 gram kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 17 adet 7,65 milimetre (mm) fişek, 1 adet 9 mm tabancaya ait boş şarjör ve 26 adet 9x19 mm fişek, 1 adet 9x19 mm tabancaya ait şarjör ile 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.