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Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı çatışma hastaneye sıçradı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahların ateşlenmesi sonucu polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.


Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde öğle saatlerinde tarlalarını ilaçlayan vatandaşlara silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda edinilen ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralılar konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sevk edildiği hastanelerden biri olan Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Jandarma ve polis ekiplerince yatıştırılan arbedenin tekrar başlaması üzerine silahlar ateşlendi. Çıkan çatışmada polis ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

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