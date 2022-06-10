Sakarya'da 5 bin 140 litre gümrük kaçağı petrol ele geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince 1 işyeri ve 1 araç içerisinde yapılan aramalarda 5 bin 140 litre gümrük kaçağı petrol ürünü ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde 1 işyeri ve 1 araç içerisinde arama yapan ekiplerce; 5 bin 140 litre gümrük kaçağı petrol ürünü ele geçirildi. Olayda K.C. isimli şüpheli gözaltına alındı.