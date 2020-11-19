Sakarya'da 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılarak 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan davada yargılama sürecine devam edildi. 1 Nisan 2021 tarihine ertelenen davada mahkeme heyeti Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının ile SEDAŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenilmesine karar verdi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya yaşamlarını yitirmişti. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müştekiler önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti. Sanık avukatı ise eksik hususların giderilmesini, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının beklenmesini ve SEDAŞ hakkında kusur tespiti yönünden rapor alınmasını talep etti. Dava sonunda karar ceren mahkeme heyeti ise Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Kuzuluk Belediyesi ve Akyazı Belediyesi ile SEDAŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenilmesine, SEDAŞ ile ilgili rapor alınması talebinin soruşturma netleştikten sonra değerlendirilmesine ve davanın 1 Nisan 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.