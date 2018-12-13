İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da 500 bin TL'lik cep telefonu çalan 2 hırsız yakalandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde piyasa değeri 500 bin TL değerinde 88 adet sıfır cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde piyasa değeri 500 bin TL değerinde 88 adet sıfır cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Serdivan ilçesinde bulunan bir elektronik mağazasına duvarı delerek giren iki şahıs piyasa değeri 500 bin TL değerinde 88 adet sıfır cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Titizlikle çalışan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık olayını R.A. ve A.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Adapazarı ve Serdivan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.