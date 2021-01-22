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Sakarya'da 598 polis ile “Güven Huzur Uygulaması”

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 134 ekip, 598 personel şehirde ‘Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 134 ekip, 598 personel şehirde ‘Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.


Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde ve eş zamanlı olarak Sakarya'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler; yol uygulaması şeklinde, önem arz eden noktalarda, önceden tespiti yapılan özellikle bimekan diye tabir edilen, şahısların barınma için kullandıkları metruk binalarda ve çevrelerinde, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda 134 ekip, 598 personel ile güven huzur uygulaması yaptı. Uygulama gün boyu devam etti.

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