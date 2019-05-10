Sakarya'da 6 ayrı okuldan hırsızlık olayın faili yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, üç aydır peşinde olduğu altı ayrı okuldan yüklü miktarda para ve bilgisayar çalan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, altı ayrı okuldan toplamda 16 bin 300 TL ve üç adet laptop bilgisayar çalınması olayı sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını H.D., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. 15 ayrı suçtan da aranan H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan H.D., isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.