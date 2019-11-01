Sakarya'da 60 yıldır pikap tamirciliği yapıyor

Sakarya'da yaşayan Enver Mutlu isimli bir kişi 60 yıldır pikap tamirciliği yapıyor. Mutlu yaptığı açıklamada, “Nostalji yaşamak, zaman tünelinde yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlarımız dükkanımıza gelebilirler” dedi.

Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şevket Bey pasajında çıraklığından beri radyo ve pikap tamirciliği yapan 72 yaşındaki Enver Mutlu, gelişen teknolojiye ve görsel medyaya rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. 10 metrekarelik atölyesinde pikap, eski radyo ve eşyaları da sergileyen Mutlu, dükkanını ziyaret edenleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Sakarya'da tek olan nostaljik pikap tamircisi 60 yıldır mesleğini severek sürdürüyor.

Her birinin hikayesi var

Radyoların eskisi kadar rağbet görmediğini ancak meraklılarının olduğunu söyleyen Enver Mutlu, “Antika eşyaları sevenler satın alıyor ve tamir ettiriyor. Radyo kültürünü önemsiyorum, yayılmasını istiyorum. Ne varsa eskilerde var. Ahşap olması insana zevk veriyor. Her birinin aslında bir hikayesi var, bu radyolar ve pikaplar zamanın, tarihin tanığı aynı zamanda. Eski radyoların ve pikapların tamiri zor fakat zevklidir. Çocukluktan gelen radyo merakım sayesinde zorlukları aştım. Nostalji yaşamak, zaman tünelinde yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlarımız dükkanımıza gelebilirler. İlla alışveriş yapmaları gerekmiyor. Gelsinler çayımızı kahvemizi içsinler” ifadelerini kullandı.