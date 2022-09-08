Sakarya'da 70 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 70 kilo kubar esrar, 900 kök kenevir bitkisi, silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiyeg öre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Akyazı ilçesi Madenler Mahallesi'nde ikamet eden, N.B., N. B. ve M.D. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca mühimmatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 av tüfeği mühimmatı ve detektör ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.