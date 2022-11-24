Sakarya'da 740 kilogram açık tütün ele geçirildi: 8 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 5 milyon 374 bin 160 adet makaron, 2 bin 620 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü ve 740 kilogram açık tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Akyazı ilçesinde 10 iş yeri, 4 depo ve 1 ikamete yapılan operasyonlarda yapılan aramalarda; neticesinde 5 milyon 374 bin 160 adet makaron, 2 bin 620 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü, 740 kilogram açık tütün, 481 paket sigara sarma kağıdı, 35 adet gümrük kaçağı puro, 22 adet cinsel içerikli ürün, 15 kilogram nargile tütünü, 4 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.