Sakarya'da 8 derslikli ek bina inşaatının temeli atıldı

Sakarya'da hayırsever iş adamı Halit Evin tarafından, Erenler İmam Hatip Lisesi bahçesine yaptırılacak olan 8 derslikli ek bina inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Erenler İmam Hatip Lisesi bahçesine yaptırılacak olan 8 derslikli ek binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören; Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, AK Parti Erenler Belediyesi Başkan Adayı Fevzi Kılıç, hayırsever iş adamı Halit Evin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşuyla başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Törende konuşma yapan Vali Nayir, "Bugün burada ilimizin eğitim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bir hayırlı işin temel atma töreni için bir aradayız. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu coğrafyada hayatta kalmanın şartı güçlü olmak. Güçlü olmanın ilk yolu da iyi eğitilmiş insanlara sahip olmak, sağlam bir nesle sahip olmak. Buda öğretmenlerimizin nefesinden, öğrencilerimizin hevesinden ve bu okulların yeterliliğinden geçmekte. İnşallah daha iyi okullarda, daha iyi imkanlara sağlanmış binalarda biz bu güçlü nesle sahip olmak için büyük gayret içerisindeyiz. Bu topraklarda yaşayan, kazanan hemşehrilerimizin de bu topraklara duymuş oldukları sosyal sorumlulukla buradaki eser meydana çıkıyor" dedi.

Vali Nayir'in konuşmasının ardından temel atma merasimi öncesinde kurban kesilerek dua edildi. Dua sonrasında ise butona basılarak temel atıldı. Öte yandan, mehter takımının yanına giderek onlara eşlik eden Vali Nayir ve Başkan Adayı Yüce törende renkli görüntüler oluşturdu.