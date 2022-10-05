Sakarya'da 8 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın, uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyon neticesinde 8 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.