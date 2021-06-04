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Sakarya'da 9 bin 530 litre akaryakıt ve 68 bin 400 adet makaron ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Mayıs ayı içerisinde kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 9 bin 530 litre kaçak akaryakıt, 68 bin 400 adet makaron ve 24 bin 480 adet dolu makaron ele geçirildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 11 operasyonel faaliyette 23 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken; 9 bin 530 litre kaçak akaryakıt, 68 bin 400 adet makaron ve 24 bin 480 adet dolu makaron ele geçirildi. FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.


KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirile operasyonlarda ise çeşitli suçlardan aranması ve hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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