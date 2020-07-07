İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da 9 farklı adreste hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Sakarya’da 9 farklı ev ve iş yerinden ziynet ve elektronik eşya çalan ve hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya'da 9 farklı ev ve iş yerinden ziynet ve elektronik eşya çalan ve hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Serdivan ve Arifiye ilçesinde 9 farklı ev ve iş yerinden gece geç saatlerde ziynet ve elektronik eşya çalınması olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucu şüphelinin 38 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi. Ekipler sürdürdükleri takip sonrası Serdivan ilçesinde şüphelinin aracına yaptıkları operasyon sonrası H.A.'yı gözaltına aldı. Olayla Alakalı yakalanan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunda, Sakarya'da ve çevre illerde toplam 31 hırsızlık olayına karıştığı ve aynı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Olayla alakalı yakalan H. A., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.